Поход экс-мэра Киева Леонида Черновецкого в политику закончился неудачно

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий постоянно проживает в Грузии в течение последних пяти лет, что позволило ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент Грузии по мажоритарному округу. Он баллотировался по мажоритарному округу Кобулетского района Аджарии, но, по результатам подсчета голосов, не прошел во второй тур.

Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Фейсбуке.

"Для тех, кого интересует грузинская судьба Леонида Черновецкого. Он набрал на округе 11% и не выходит во второй тур. Первое место занял кандидат от "Грузинской мечты" - 40%, от "Национального движения" - 24%", - написал он.

Черненко является наблюдателем на выборах в Грузии в составе украинской парламентской делегации в международной миссии ГУАМ.

Ожидается, что на ряде избирательных округов для мажоритарных кандидатов, где ни один из них не набрал необходимое количество голосов, будет проведен второй тур.