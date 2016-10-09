Погружение в войну

Операция НАТО в Афганистане против движения "Талибан" была начата 7 октября 2001 года. Она называлась "Несокрушимая свобода". Спустя 15 лет после начала «Несокрушимой свободы» "Талибан" контролирует не менее 40% территории страны и продолжает активно вытеснять правительственные силы из регионов севера и юга. В то время как ООН заседает и принимает все новые и новые резолюции, регион от границ Пакистана до границ Ливии приведен в состояние военно-политического хаоса, где все воюют друг с другом.

3 октября 2016 года формирования "Талибан" крупными силами перешли в наступление в провинциях Кундуз и Баглан. К середине 5 октября не менее половины города Кундуз находилась в руках боевиков, продолжались уличные бои на фоне воздушных ударов западной коалиции. Очевидцы сообщали с места событий о применении американских морских пехотинцев, которые отбивали у боевиков местное полицейское управление и штаб-квартиру губернатора. Американский спецназ контролировал в четверг аэропорт, комплекс правительственных зданий и вместе с частями афганской правительственной армии - южную часть города. Центральная часть города и север находились под контролем боевиков.

Афганские журналисты отмечали довольно спокойную жизнь боевиков на созданных ими блокпостах, некоторые из "муджахедов" не стесняются передавать свои приветы Бараку Обаме. Боевые столкновения происходили в основном ночью. В афганском правительстве и парламенте появились опасения, что союзники из НАТО их "кинули".

Война продолжается который год, а "Талибан" при этом все усиливается и усиливается. Снабжение оружием и боеприпасами движения идет не без "помощи" американской администрации, здесь, как и в Ираке, боевая техника и оружие зачастую становятся трофейными после слабого сопротивления правительственной армии. Военные аналитики обращают внимание, что талибы последовательно берут под контроль уезды в направлении Таджикистана. Успехи движения "Талибан" в Афганистане автоматически выплеснут террористическую экспансию в Среднюю Азию.

Учитывая тот факт, что Российская Федерация связана в Сирии и на Украине, полномасштабная война в Средней Азии добавит к ситуации еще один очаг военно-политического напряжения. Военная нестабильность не без участия стран НАТО перетекает от региона к региону.