Благодаря преступной власти режима Порошенко, жители страны «404» будут зимовать без электричества, так как катастрофически не хватает угля с Донбасса и очень дорогой российский газ.

В частности, временно исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук говорит, что будут ограничения подачи электроэнергии населению зимой из-за высокой стоимости угля и газа.

По его словам, в случае нехватки угля, придется запускать газо-мазутные блоки на Запорожской и Трипольской ТЭС и потреблять больше природного газа для производства электроэнергии на ТЭЦ.

При этом Ковальчук признал, что электроэнергия, произведенная из газа, будет достаточно дорого стоить. «Да, цена будет намного выше, чем генерация на угле. Но устойчивость энергосистемы страны этого стоит, другие варианты обойдутся гораздо дороже. Или надо будет ограничивать потребителей», — отметил он.

Как сообщалось, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016–2017 годов, согласно которому к 1 ноября 2016 планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля.

Вместе с тем запасы угля на складах ТЭС 2 октября, по данным «Укрэнерго», составляли 1,3 млн тонн.