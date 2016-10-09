Терпение на пределе

Госсекретарь США Джон Керри недавно заявил , что действия России и правительства Сирии должны подвергнуться исследованиям на предмет совершения военных преступлений. Американцы недовольны бомбардировками сирийских ВВС, которые со слов Керри только и делают, что наносят удары по больницам, детям и женщинам. Американский чиновник дал понять, что виновные должны понести ответственность за «совершенные преступления».

Джон Керри в сирийской теме ранее считался «голубем мира», однако накануне выборов президента США, после удара авиации западной коалиции по сирийской правительственной армии (около 100 погибших), он довольно неожиданно для некоторых быстро трансформировался в «ястреба войны». Теперь дипломат Керри резко изменил тон и присоединился по характеру своих выступлений к представителям Пентагона.

Глава российского МИД Сергей Лавров полагает, что Москва слишком долго проявляла «стратегическое терпение» и с учетом действий США, в отношениях Российской Федерации и США уже произошли «коренные изменения». Курс на изменение стратегических отношений, по словам Лаврова, стал наблюдаться еще до начала кризиса на Украине. Причина – осознание руководством США «конца всемогущества». Глава МИД РФ всегда считал, что в отношениях между двумя странами возобладает здравый смысл. Однако, судя по дальнейшей военно-политической эскалации в Сирии, этого не происходит.

Таким образом, глава МИД РФ констатирует ревизию прежнего внешнеполитического курса отношений с США и оценка его с новых позиций. К российскому руководству пришло осознание того, что метод уступок в отношениях с США просто не работает. Американская администрация все равно постоянно выворачивает ситуацию в свою сторону, стремясь получить исключительно односторонние преимущества и особо не запоминая свои обещания.