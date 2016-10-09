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Главная Алеппо. Передовая в Бустан Баша опубликовано Марат Мусин в Вс, 09/10/2016 - 17:39

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Наступление в центральном Алеппо развивается по трем направлениям. На левом фланге частям республиканской гвардии удалось взломать оборону боевиков и отбить ряд зданий в районе Бустан Баша. Правительственным силам также удалось занять здание Мерседес, крылья которого образуют знак, давший ему это название.

Теперь две широкие улицы, по которым шля подкрепления боевикам, оказались под огневым контролем правительственных сил. Если удастся занять высокое недостроенное здание, то боевики будут отрезаны в этой части района. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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