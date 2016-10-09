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Беспилотники ВСУ отныне не только сбивают, но и сажают неповрежденными

опубликовано alex1943 в Вс, 09/10/2016 - 18:13 Новость: тема тэги гео
BPLA
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил в воскресенье журналистам об очередной уникальной разведывательной операции Народной милиции.

Военные Народной милиции Луганской народной республики, обладая необходимым программным обеспечением, перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе и посадили его, сообщил Андрей Марочко:

"Вчера около 23 часов в районе населенного пункта Сокольники в зоне ответственности Народной милиции ЛНР был перехвачен и принудительно посажен БПЛА ВС Украины, следовавший с направления населенного пункта Крымское, подконтрольного киевскому правительству".

По его словам, после изучения аппарата было установлено, что данный беспилотный летательный аппарат RQ-11B Raven произведен в США.

Марочко подчеркнул, что такие беспилотники предназначены для ведения воздушной разведки на малых высотах и снаряжаются исключительно цифровыми видеокамерами дневного или ночного видения.
"По нашей информации, партия таких летательных аппаратов недавно была поставлена из США на Украину, а затем и в зону проведения так называемой АТО", — добавил он.

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