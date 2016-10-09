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Взаимные блокировки

опубликовано Артем Смолов в Вс, 09/10/2016 - 18:15 Статья: тема тэги гео
и Пауэр
Практика показывает невозможность решения проблемы международного терроризма в Сирии, используя механизмы Совета Безопасности ООН. Россия применила право вето против французского варианта резолюции по Сирии, которая ограничивала действия авиации ВВС Сирии в районе Алеппо. Россию поддержал непостоянный член Совбеза – Венесуэла, представители Анголы и Китая воздержались. Российская делегация предложила альтернативный вариант резолюции, который предусматривал выход боевиков из Алеппо под гарантии международной организации. Однако, на этот раз резолюция была заблокирована США, Великобританией и Францией.

Российский вариант был поддержан Китаем, Египтом и Венесуэлой, Ангола и Уругвай воздержались. Таким образом, ООН как международная организация зашла в стратегический тупик, в котором не решается ни одна серьезная международная политическая проблема. Слишком различны интересы участников Совбеза. Фактически США, Великобритания и Франция выступают единым фронтом, им противодействует Российская Федерация, рассматривая поступающие вопросы исходя из положений международного права. Западные страны с Россией не считаются. Китай все время балансирует, не желая однозначно примыкать ни к одной из сторон.

На вопрос, почему международная организация оказалась столь неэффективной отвечает ее история. ООН создавалась как инструмент компромисса после окончания Второй мировой войны, в целях недопущения новой «горячей войны» между СССР и «развитым западом». С тех пор, многое изменилось. Советский Союз сначала ослабил свое мировое политическое влияние, а затем распался. Представители западных стран относятся к мнению России, исключительно учитывая данную историю, и очень нервничают, когда Россия использует свое право по Уставу.

Усиление политического влияния РФ не входит в планы США, Великобритании и Франции. Осторожно к этому относятся и в Китае, несмотря на дипломатию, экономические планы и военное сотрудничество. Китай стремится все время находиться в нейтральном положении, попеременно используя то одну, то другую сторону.

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