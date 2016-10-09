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Киев в третий раз сорвал отвод войск в районе Станицы-Луганской

опубликовано vinodelov в Вс, 09/10/2016 - 18:37 Новость: тема тэги гео
stanica

Об этом на брифинге 9 октября сообщил спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он сказал, что Луганская народная республика не намерена в одностороннем порядке отводить силы и средства в районе поселка Станица-Луганская.

«Сегодня Киев в очередной, уже третий раз, сорвал запланированный отвод сил и средств на участке № 1 в районе населенного пункта Станица Луганская», — сказал представитель оборонного ведомства Республики. Он подчеркнул, что сторона ЛНР полностью подготовилась к разведению сил, однако Киев, вопреки достигнутому в Минске соглашению, оставил свои вооружения на прежнем месте, ЛНР на это отвечает симметрично. «…В целях избежания необратимых негативных последствий для безопасности республики мы были вынуждены осуществить симметричные действия», — заявил Марочко.

Напомним: только с третьего раза удалось 7 октября совершить двусторонний отвод войск у села Петровского, в районе Волновахи, оккупированной пока что ВСУ. Напомним также, что еще 21 сентября в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств противоборствующих сторон конфликта на Донбассе. Отвод войск и вооружения должен был начаться 1 октября с населенных пунктов Петровское (ДНР), Станица-Луганская и Золотое (ЛНР).

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