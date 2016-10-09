Очередные сутки «перемирия» на Донбассе: 252 обстрела со стороны ВСУ

За последние сутки Вооружённые силы Украины 252 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая прифронтовые территории ДНР. Такими данными с журналистами поделился спикер Минобороны Республики Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что 136 раз при этом использовалось запрещенное минскими договоренностями оружие крупного калибра.

Особенно сильно от обстрелов пострадали районы города Ясиноватой, в частности, населенный пункт Крутая Балка, по которому украинские силовики выпустили 37 мин. Еще 99 снарядов было отправлено по селам Ленинское и Саханка в районе Широкино (южный фронт). Обстреливался также поселок Александровка на западной окраине Донецка, где в результате повреждены два жилых дома. Об этом сообщил комендант поселка Владимир Черкас: «В результате обстрелов поселка со стороны ВСУ вечером были повреждены два дома по улице Ленина. Осколками повредило остекление, посекло фасады и ограждения».

Всего за сутки разрушения различной степени получили 18 жилых домов в частном секторе прифронтовых районов ДНР.