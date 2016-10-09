По заказу ВСУ модернизируют реактивные снаряды

На киевском заводе, называвшемся в советские времена «Ленинская кузница», а теперь, являющегося собственностью Петра Порошенко, еще летом этого года началась работа по модернизации снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Модернизация направлена на увеличение дальнобойности реактивных боеприпасов. Предельная дальность залпа РСЗО «Град» достигает, как известно, 40 километров. Но если для «градовского» боеприпаса усовершенствовать химический состав твердотопливного порохового заряда, повысив его пусковой импульс, то реактивная установка может прибавить в дальнобойности еще 2–3 километра. Соответственно, хотя, также, не на много, возрастет и точность попадания снарядов по заданным целям. Пока что, меткость огня из системы «Град» заметно падает после отлета снарядов на дистанцию свыше 22 километров.

Увеличение дальнобойности реактивных систем залпового огня «Град» понадобилось киевской власти и командованию ВСУ. Это нужно на тот случай, если под давлением политических обстоятельств тяжелые вооружения, в том числе, и реактивную артиллерию, все же, пришлось бы отводить от линии разграничения на расстояние 30–40 километров. На сегодняшний день, киевская власть, попросту, игнорирует договоренности, достигнутые на этот счет. Но если дальность стрельбы из РСЗО «Град» увеличить получится, то по расчетам Киева, и после отвода реактивных артиллерийских установок на предписанные дистанции, из них, все равно, можно будет вести прицельный огонь по различным объектам, находящимся на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР.

Чтобы проверить, как продвигается дело с увеличением дальности стрельбы из реактивных артиллерийских установок, на бывшую «Ленинскую кузницу» в конце сентября этого года наведался начальник Генерального штаба ВСУ генерал Виктор Муженко. Он осмотрел образцы реактивные артиллерийских боеприпасов с увеличенной дальнобойностью.

По имеющимся у разведки армии ДНР сведениям, первые партии снарядов для РСЗО «Град», способные улетать на дистанцию в 42–43 километра, в начале октября были уже доставлены в зону боевых действий на Донбассе, в города Красноармейск и Волноваха.