Киевская власть оставила без тепла около 40 столичных новостроек

В столице Украины городские власти лишили отопления жильцов новостроек, которые были возведены незаконно. Такое решение Киевсовета озвучил мэр города Виталий Кличко. По сообщению пресс-службы КГА, Кличко поручил сформировать перечень домов, которые останутся без тепла.

«Большинство этих комплексов строили компании Анатолия Войцеховского. Он самовольно захватил земельные участки для строительства. Сейчас находится под домашним арестом. Я прошу Генпрокуратуру быстрее заняться расследованием в этой крупной афере», — заявил мэр Киева.

В украинской столице таких жилых домов около 40. Среди них комплекс «Жемчужина Троещины», «Совские пруды» и другие.

Анатолий Войцеховский — совладелец неформальной группы строительной компаний «Укогруп», которого подозревают в самовольном захвате земельных участков в Киеве, строительстве жилых домов без полного пакета документов и не оформлении разрешений даже на землю для cтроительства. Кроме того, Войцеховского обвиняют в присвоении денег инвесторов, а это примерно 10000 человек. По сути, Войцеховский создал строительную пирамиду, которая существовала еще с 2004 года под контролем украинских чиновников. Всего речь идет о 43 объектах, 40 из которых — жилые комплексы на сотни квартир.