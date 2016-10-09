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В Луганской народной республике перехватили и посадили американский беспилотник «Ворон»

опубликовано vinodelov в Вс, 09/10/2016 - 20:06 Новость: тема тэги гео
БПЛА

В воскресном сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится: «Вчера около 23.00, в районе населенного пункта Сокольники, в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, был перехвачен и принудительно посажен БПЛА ВСУ, следовавший с направления населенного пункта Крымское, подконтрольного киевскому правительству.

После его изучения было установлено, что данный беспилотный летательный аппарат RQ-11B Raven произведен в Соединенных Штатах Америки.

RQ-11B Raven предназначены для ведения воздушной разведки на малых высотах и снаряжаются исключительно цифровыми видеокамерами дневного или ночного видения. По нашей информации, партия таких летательных аппаратов недавно была поставлена из США на Украину, а затем и в зону проведения так называемой «АТО».

RQ-11 Raven («Ворон») — малый разведывательный БПЛА американского производства, созданный на основе конструкции беспилотного аппарата FQM-151 «Пойнтер», выпускается в нескольких модификациях. Эти беспилотники использовались во время войны в Ираке, Афганистане, в странах Африки. Украина в июле 2016 года получила 24 комплекта (72 аппарата) тактических разведывательных БПЛА RQ-11 Raven.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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