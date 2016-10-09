СБУ заявляет о поимке русского шпиона в городе Ровно

Пресс-служба СБУ сообщила о том, что в воскресенье, 9 октября, в западноукраинском городе Ровно задержан агент Главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно этому сообщению, «русский шпион» — гражданин Украины, постоянно проживающий на территории России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.

«За передачу документов с грифом „секретно“ и „совершенно секретно“, касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества Вооруженных сил Украины с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также деньги», — говорится в сообщении.

Однако украинский офицер, получив предложение о сотрудничестве со спецслужбами России, обратился в СБУ, благодаря чему в Ровно и был задержан «русский шпион». По сообщению спецслужб Украины, произошло это «на горячем», во время передачи флешки с якобы секретной информацией.