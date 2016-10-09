Бежавшие от войны: на территории ДНР проживают 8276 вынужденных переселенцев, из них 2123 — дети

Рассказала знакомая. В лифт 14-этажного дома в центре Донецка вместе с ней сели две женщины и мальчик лет семи. Ехали на самый верх. Лифт старый, во время движения стал скрипеть и гудеть. Ребенок задрожал, закрыл уши и глаза. Его буквально трясло. «Мы скоро приедем, это лифт, не бойся, -сказала женщина, что моложе, видимо, мама. — Это всего лишь лифт». Она почему-то накрыла голову мальчика своей курткой. «Скоро? Ну, уже скоро?» — повторял ребенок. Знакомая вышла на одиннадцатом этаже, а ее спутники поехали выше.

Позже она узнала, что мальчик пережил не один обстрел и до ужаса боится звуков, которые чем-то напоминают ему о войне. Здесь, в центре Донецка, они снимают квартиру. Сами — из поселка Октябрьский, который уже наполовину разбит обстрелами украинских карателей.

Сейчас в Республике проживают 8276 вынужденных переселенцев, дома которых полностью уничтожены обстрелами ВСУ. Среди них- 2123 — дети. Многие из них до сих пор находятся в стрессовом состоянии, ведь грохот обстрелов, которые не прекращаются на окраинах Донецка, слышны и в центре города. Поэтому при аппарате омбудсмена ДНР работает группа психологов-волонтеров. С декабря 2015 года по настоящее время около 6000 гражданам Республики была оказана психологическая помощь. Надо ли говорить, что большинство из них — дети или люди, пережившие потерю близких, потерявшие здоровье и жилье.

Но война продолжается и в ДНР по-прежнему работают пункты временного размещения людей, пострадавших от обстрелов. На сегодня функционируют 13 таких пунктов: 7 — в Донецке, 3 — Макеевке, 2 — в Харцызске, и 1 — в Зугрэсе. В них проживают 1481 вынужденный переселенец, в том числе 284 несовершеннолетних. Остальные снимают квартиры или живут у родственников, знакомых, а иногда и просто у чужих, но неравнодушных людей.