Главная

Открывшийся недавно в ДНР фармзавод расширяет свое производство

опубликовано vinodelov в Вс, 09/10/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео
Медики

Донецкий фармацевтический завод «Донбиофарм», который был восстановлен после двух лет военного простоя, в ближайшее время расширит линейку продукции на пять наименований лекарств. Об этом сообщил директор предприятия Денис Фоменок.

«Сырье для своих препаратов покупаем у предпринимателей Донецкой Народной Республики, импорта из-за границы у нас нет. Это позволяет держать низкие цены на продукцию», — рассказал Фоменок. Он отметил, что производство автоматизировано, штат пока небольшой, средняя заработная плата — 8500 рублей. Но это только начало. В скором времени штат будет расширен, тем более что мощности завода вполне позволяют увеличить выпуск этилового спирта более чем в три раза — до 600 тыс. флаконов в месяц.

В планах предприятия начать производство йода, асептолина, стирилиума, перекиси водорода и препаратов для инъекций. Расположен фармацевтический завод в наиболее безопасном от обстрелов, Буденновском районе Донецка.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!