Открывшийся недавно в ДНР фармзавод расширяет свое производство

Донецкий фармацевтический завод «Донбиофарм», который был восстановлен после двух лет военного простоя, в ближайшее время расширит линейку продукции на пять наименований лекарств. Об этом сообщил директор предприятия Денис Фоменок.

«Сырье для своих препаратов покупаем у предпринимателей Донецкой Народной Республики, импорта из-за границы у нас нет. Это позволяет держать низкие цены на продукцию», — рассказал Фоменок. Он отметил, что производство автоматизировано, штат пока небольшой, средняя заработная плата — 8500 рублей. Но это только начало. В скором времени штат будет расширен, тем более что мощности завода вполне позволяют увеличить выпуск этилового спирта более чем в три раза — до 600 тыс. флаконов в месяц.

В планах предприятия начать производство йода, асептолина, стирилиума, перекиси водорода и препаратов для инъекций. Расположен фармацевтический завод в наиболее безопасном от обстрелов, Буденновском районе Донецка.