Скандал: СМИ рассказали о махинациях в украинской полиции

Украинские журналисты показали, как на Тернопольщине полицейские из Государственной службы охраны выписывают себе премии в десятки тысяч гривен и зарабатывают деньги на топливе.

Автор расследования Артем Лагутенко нашел инсайдера — бывшего бухгалтера ГСО и узнал обо всех махинациях работников службы. Правоохранители заказывают бензин тоннами в месяц, а используют только треть, остальное горючее используют для собственных корыстных нужд.

Ловкачи в ГСО умудряются сами начислять себе щедрые надбавки к зарплате, докручивают километраж на автомобилях и получают компенсацию на так называемую амортизацию.