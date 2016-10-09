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Скандал: СМИ рассказали о махинациях в украинской полиции

опубликовано vinodelov в Вс, 09/10/2016 - 20:55 Новость: тема тэги гео

Украинские журналисты показали, как на Тернопольщине полицейские из Государственной службы охраны выписывают себе премии в десятки тысяч гривен и зарабатывают деньги на топливе.

Автор расследования Артем Лагутенко нашел инсайдера — бывшего бухгалтера ГСО и узнал обо всех махинациях работников службы. Правоохранители заказывают бензин тоннами в месяц, а используют только треть, остальное горючее используют для собственных корыстных нужд.

Ловкачи в ГСО умудряются сами начислять себе щедрые надбавки к зарплате, докручивают километраж на автомобилях и получают компенсацию на так называемую амортизацию.

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