Волынские таможенники пропускают машины вне очереди за 1000 гривен

Длинные очереди снова бушуют на международном пункте пропуска «Ягодин» на Любомльщине. В пятницу, 7 октября, многие водители «зеленого» коридора не выдержали длительного затора, который совершенно не сдвигался с места, и простояв 6–7 часов зря, поехали на разворот домой.

Водители утверждают, что если раньше «такса» для пересечения границы была 200 гривен, то теперь пограничники собирают по 1000 гривен с автомобиля за возможность первоочередного пересечения границы.

О данном факте сообщают волынские СМИ.

«Можете ли вы приехать сейчас на таможню — спросили журналистов в телефонном режиме те, у кого нервы окончательно сдали стоять в очереди. — Здесь такой „дурдом“ делается! Три очереди стоит! Рейсовый автобус ждал час, чтобы курсировать дальше по графику. Мы стоим с 10 утра! А уже 16 часов и до сих пор не сдвинулись с места. А вот „третья“ очередь свободно пересекает границу. Нас никто даже не прописывает! За 6 ч до сих пор никто не прописал».

Очереди тянулись, по словам очевидца, до отеля, расположенного по этой трассе. Инсайдер рассказал, что в той третьей очереди стоит «левак». То есть те, кто быстро и вне пересекает границу за соответствующую сумму.

«Раньше платили по 200 гривен за проезд без очереди. А теперь по 1000 гривен собирают пограничники. Кто будет платить 1000 гривен из тех, которые едут навестить родственников или реально в гости, по делам. Из-за контрабандистов (которые, по крайней мере, зарабатывают на этом) в очередях должны мучиться люди, которые никакого отношения к этому не имеют. К тому же, страдают и водители, которые всего-навсего, согласно правилам дорожного движения, хотят развернуться и заехать к заправке или дальше в село».

«Вот и думай, кто в таких ситуациях больше виноват — или пограничники, берут взятки, или водители, которые их дают. Все болеют этой коррупцией, но делают вид здоровых сознательных людей, которым почему-то не удается вылечить Украину», — пишет автор сообщения.