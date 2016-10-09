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Больше всего денег украинские заробитчане шлют домой из «страны-агрессора»

опубликовано vinodelov в Вс, 09/10/2016 - 21:15 Новость: тема тэги гео
заробитчан

Из России на Украину в 2015 году украинцами, уехавшими туда на заработки, было переведено своим семьям 1,2 млрд долларов. Это означает, что «страна-агрессор», как постановила считать Российскую Федерацию власть Украины, остается лидером по объемам денежных потоков в страну майдана. Об этом сообщает провластная киевская газета «Зеркало недели».

Поступления от заробитчан, пребывающих во всех странах Евросоюза, лишь немного превышают по объемам переводы из России — 1,6 млрд долларов.

Объем переводов из Польши, в последние годы лидирующей по количеству трудовых мигрантов-украинцев, чуть больше 55 млн долларов.

За два квартала 2015 года на Украину из России поступило — 318,7 млн долларов. В 2016 году спад поступлений замедлился и на Украину от заробитчан пришло 266,8 млн долларов.

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