«Мирное» воскресенье в зоне «АТО»: стреляют, подрываются, гибнут

На протяжении всего воскресенья, 9 октября, дня продолжались боевые действия в Авдеевской промзоне и в районе Ясиноватского блокпоста под Донецком.

Под огонь ВСУ попали также окраины города Ясиноватая. Наиболее интенсивно обстрелы велись из минометов, стрелкового, АГС, СПГ, с 15:00 украинские вояки при обстреле позиций армии ДНР использовали тяжелую артиллерию. Интенсивность боевого огня снизилась только после 20.00. Примерно в это же время начались обстрелы окраин Горловки в районе Широкой Балки, здесь работают АГС, стрелковое оружие, реже — миномет.

На части территории Луганщины, оккупированной ВСУ, в воскресенье, 9 октября, в результате подрыва на растяжке погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом в эфире телеканала «112. Украина» сообщил глава так называемой Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Дословно: «Сегодня на растяжке подорвались два военнослужащих — один 200-й, один — 300-й».