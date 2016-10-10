Сводка событий в Сирии за 8-9 октября 2016 года

В Алеппо продолжаются боевые действия. В связи с этим оппозиция арабской республики призвала США самостоятельно решить судьбу этого города. С таким обращением к Вашингтону выступила член делегации Высшего комитета по переговорам Басма Кодмани. Кодмани выразила мнение, что Соединенные Штаты должны вмешаться в ситуацию - «принять односторонние меры», направленные на урегулирование обстановки в Алеппо.

Размышления об ударах по аэродромам Сирии опасны, учитывая присутствие там средств российской ПВО, заявил министр иностранных Сергей Лавров. «Пошли "утечки" о том, что крылатыми ракетами можно просто ударить по аэродромам ВВС САР, и сирийская авиация перестанет летать. На это уже реагировал Генеральный штаб. Это очень опасные игры, учитывая, что Россия, находясь в Сирии по приглашению законного правительства этой страны и имея там две базы — одну военно-воздушную базу в Хмеймиме и ПМТО ВМФ РФ в Тартусе, имеет там средства ПВО для защиты наших объектов», заявил Лавров. «Мы прекрасно видим, что военные США большей частью понимают, что нужно быть благоразумными и руководствоваться не какими-то эмоциями и сиюминутными всплесками агрессивности»,— добавил он.

Также Сергей Лавров отметил, что в США есть те, кто выступает за возвращение к российско-американским договоренностям по Сирии. «В скобках упомяну, что эта группа настояла на том, чтобы созданная Россией и США МГПС не была распущена. Более того, вчера в Женеве состоялось заседание целевых подгрупп.

Как известно, в российско-американской МГПС функционируют две целевые подгруппы: одна — по гуманитарным вопросам, а вторая — по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий и разбора нарушений этого режима»,— уточнил он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 754. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 50 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (27), Дамаск (16), Латакия (3) и Хама (4). Сутками ранее – 40 нарушений.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В США прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Сирии. Проекты резолюции о прекращении боевых действий в Алеппо, предложенные Россией и Францией, не приняты.

«8 октября Российская Федерация проголосовала против подготовленного Францией проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Его текст, представленный явно при потакании Вашингтона сразу после отказа США от выполнения российско-американских договоренностей по сирийскому урегулированию, грубо искажал реальное положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер. Вся вина за эскалацию напряженности в САР в проекте огульно возлагалась на власти страны. При этом делалась откровенная попытка, запретив полеты авиации в районе Алеппо, обеспечить прикрытие террористам «Джабхат ан-Нусры» и слившимся с ними боевикам, несмотря на обязательства государств-членов ООН бороться с террористической угрозой всеми имеющимися средствами. Во французском проекте полностью затушевывался тот факт, что гуманитарный кризис в Алеппо был спровоцирован искусственно, когда в августе и сентябре боевики отказались пропускать гуманитарные конвои и грозились открывать по ним огонь. Одновременно в проекте игнорировались задачи скорейшего начала межсирийского политического процесса, который саботируется именно теми оппозиционерами, которых всячески опекает и выгораживает Запад», - говорится в заявлении МИД РФ.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэвид Прессман заявил, что Россия игнорирует призывы Совбеза ООН к выполнению режима прекращения огня и приняла решение поддерживать кампанию президента Сирии Башара Асада. «Когда представилась возможность сотрудничать по борьбе с терроризмом, Россия решила уйти прочь. Россия решила игнорировать призывы СБ ООН к выполнению режима прекращения огня, Россия решила, что будет поддерживать военную кампанию режима Асада по возвращению контроля над каждым дюймом в Сирии», — заявил Прессман.

Группировка «Джунд-аль-Акса» вновь войдет в состав «Джебхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»), от которой она откололась несколько лет назад ввиду противоречий по поводу необходимости борьбы с террористами «Исламского Государства». Информация об этом размещена на официальной странице «Джебхат Фатх-аш-Шам».

Алеппо. В рамках российско-армянской гуманитарной акции, проведенной в районе Джабария (церковь Святой Богородицы) города Алеппо жителям города передано 27 тонн гуманитарного груза.

Беженцам из районов восточного Алеппо произведена выдача хлеба, общей массой 500 кг.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи, позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб и квартала Эль-Машарка в городе Алеппо.

Военизированные формирования террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо обстреляли населенные пункты Брайдж-Эр-Рих, Ансар, Аль-Виджи, Шейх-Али-Кобтани, Джаубар, кварталы в городе Алеппо – Хай-эль-Ансари, «1070», Рамуси, Дахия-эль-Асад, Аль-Майдам, Хай-эль-Антари, Эль-Халидия, Шейх-Максуд, крепость Карьят-Халаб, КПП №2 дороги «Кастелло», позиции правительственных войск в районе квартала «1070» и цементного завода, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», телевышку в квартале Хай-эль-Антари.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

САА продолжает наступление. Правительственные войска продвинулись в районе Шейх-Саид, и Бустан-Паша.

В ночь с пятницы на субботу джихадисты предприняли контратаку в городе Алеппо, отбив у Сирийской Арабской Армии и её союзников ряд позиций. "Джейш аль-Фатх" удалось вернуть контроль над значительными территориями квартала Шейх-Саид на юге города. В восточной части Алеппо группировке "Харакат Нуриддин аз-Зинки" удалось вернуть контроль над несколькими объектами у водонасосной станции в квартале Сулейман-аль-Халяби.

Боевики, участвующие в проводимой совместно с турецкими войсками операции «Щит Евфрата», выбили террористов «Исламского Государства» из населенных пунктов - Тель-Хусейн, Мурейгиль, Раэль и Шувейран, расположенных юго-западнее погранперехода Ар-Раи.

Идлиб. Боевики «Ахрар-аш-Шам» выбили своих бывших союзников из «Джунд-аль-Акса» из н.п. Файлун, Курин и Мусейбин.

ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Хан-Шейхун, Серакиб, Ат-Таманаа, Джиср Хиш, Джиср Аш-Шугур и Фрика.

Латакия. Прошла совместная российско-армянская гуманитарная акция в армянской церкви города Латакия, на которой выдано около 4 тонн гуманитарных грузов. Проведена Гуманитарная акция для учеников трех школ в городе Латакия, выдано около 1,2 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Сленфа и высоту с отметкой 679. Формированием группировки «Ахрар аш-Шам» в населенном пункте Тубал был применен беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством.

Хама. Террористы обстреляли н.п. Махарда, Скандария и позиции правительственных войск в населенном пункте Самра. В результате подрыва террориста-смертника в городе Хама погиб один человек и восемь получили ранения различной степени тяжести.

Российский транспортный вертолёт Ми-8, доставлявший гуманитарную помощь в сопровождении офицеров российского Центра примирения враждующих сторон, подвергся обстрелу боевиков из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать. Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал.

Подразделения Сирийской Арабской Армии освободили более 7 н.п. и городов, а также ряд важных высот и позиций. От боевиков очищены - Тель-Абьяд, Аш-Шаату, Аль-Джунейна, Ат-Тулейсия, Тель-Асвад, Рас-аль-Айн и Аль-Кахира с близлежащим аэродромом. Позже, наступающие части САА, овладели Карахом и Хафсином, лежащими западнее.

Подразделения дивизии "Тигр" и 555-го полка 4-й механизированной дивизии, ведут ожесточенные бои за н.п. Маан.

Идут бои за н.п. Кубейбат.

ВВС САР атаковали боевиков в районах н.п. Морк, Тибет Аль-Имам, Суран, Атшан и Аль-Латамна.

Хомс. ВВС САР атаковали боевиков в населенном пункте Изз-эд-Дин и в районах Дейр-Фуль, Аль-Фархания и Кафр-Ляха.

Отмечены боестолкновения на юго-западе Джебаль Ханзир, в районах Ад-Дабур и Ад-Дик, а также в населенных пунктах Кафр-Ляха, Тель Ад-Дахаб, Умм-Сахридж и на плантациях Абу Энз.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Хан-Эш-Ших и позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Джобар и Кусайр.

Прочие боевики обстреляли н.п. Кабун, Хараста, Нашабия, Бала-Эль-Кадима, Джобар, Хауш-Насри, Дахият-Эль-Асад, Хауш-Эль-Фара и район высоты с отметкой 618, позиции правительственных войск в районах автомагистрали, школу медицинской службы в населенном пункте Хараста, больницу Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума, среднюю школу и текстильную фабрику в населенном пункте Джобар.

В районе Кфей Аз-Зет боевики вновь взорвали линию «Барада», которая снабжает Дамаск питьевой водой. Подрыв линии питьевой воды боевики совершили через день после того, как она была восстановлена в результате предыдущего взрыва, совершенного террористами 3 октября.

Правительственные войска наступают в районе Аль-Вади.

Бойцы Республиканской гвардии в ходе проведения специальной операции в Джобаре взорвали туннель с несколькими десятками боевиков.

При участии мирных жителей и САА из района Аль-Хама, изгнаны боевики после нарушения ими мирного соглашения.

Дараа. В н.п. Эль-Хусейния, жителям передано около 7,8 тонн гуманитарных грузов.

«Южный фронт Свободной Сирийской Армии» объявил о начале очередного наступления, целью которого объявлено освобождение заброшенной базы, блокпостов Абу Каср, сельскохозяйственных угодий Абу Мади, Тавиль и Атиса, а также нарушение движения по трассе Дераа – Дамаск. Подразделениям САА удалось отразить нападение боевиков на военный объект, уничтожив около десятка боевиков, танк и две машины с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.