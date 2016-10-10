Между РФ и США пробежала черная кошка и звать ее «Джабхат-ан-Нусра

Вчера в эфире программы "Воскресное Время" на Первом канале, министр иностранных дел РФ Лавров пожелал администрации Обамы не остаться в истории покровителями "ан-Нусры"По словам Лаврова, США не хотят, чтобы Россия бомбила боевиков "Джабхат ан-Нусры", так как "это будет негуманно по отношению к нормальным ребятам"

"Вслед за тем, как администрация Рональда Рейгана создала "Аль-Каиду", а Джорджа Буша - ИГИЛ, очень не хотелось бы, чтобы администрация Барака Обамы вошла в историю как администрация, которая укрепила и обеспечила успех еще одной террористической структуры под названием "Джабхат ан-Нусра",- сказал Лавров. "Джабхат ан-Нусра", "Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ) – это все террористические организации, запрещенные в РФ.

"Наводит на подозрение то обстоятельство, что они призывают нас и ВВС САР не летать над Алеппо, потому что, несмотря на то, что основной силой там является "Джабхат ан-Нусра", дескать, при ней находится очень много умеренных оппозиционеров, которые оказались в окружении, и им некуда прислониться, кроме как к "Джабхат ан-Нусре"", - сказал министр.

Глава МИД напомнил, что США обещали начать войну с "Джабхат-ан-Нусрой" потом. "А потом никогда не наступает", - сказал министр.

Лавров также заявил, что нанесенные в середине сентября удары со стороны США по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре не были ошибкой, так как город уже два года в окружении ИГИЛ и всем известно, где позиции террористов, а где - сирийской армии.

При этом министр вынужден констатировать коренное изменение в отношениях России и Вашингтона: "Мы зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России",

По словам министра, речь идет "не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность".

"Это приближение НАТО и ее военной инфраструктуры к нашим границам, развертывание там американских тяжелых вооружений, авиации Североатлантического альянса, ПРО, причем, в ее европейском и азиатском сегменте по периметру наших границ и границ наших союзников. Конечно, санкции - это проявление недружественных, я бы сказал, враждебных действий", - подчеркнул Лавров.

Министр при этом отметил, что у Вашингтона не получится выстраивать отношения с Москвой "по-взрослому", а вариант двусторонних отношений, в котором будут учтены только интересы США, не сработает, Москва имеет необходимые средства для защиты своих объектов в Сирии.

Россия и так достаточно долго проявляла "стратегическое терпение", ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны США началось задолго до Украины.

Лавров отметил, что именно кардинальные изменения во взаимных отношениях с Вашингтоном подтолкнули Россию к выходу из соглашения об утилизации оружейного плутония