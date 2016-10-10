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Бюрократы всего мира – присоединяйтесь!

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 11:33 Новость: тема тэги гео
orel
Та политика, которую Соединённые Штаты проводят сейчас в отношении России, не столь прямолинейна как может показаться. Их риторика звучит так, будто они не только уже подвели дело к российско-американской войне, но и вот-вот готовы её начать. В то же время не следует думать, что в Вашингтоне засела популяция хронических самоубийц.

Своей воинственной риторикой они преследуют как минимум две цели. Первая – сломить Россию. То есть запугать её элиты, вызвать своими санкциями и угрозами страх, смятение и недовольство в народе. И, в конечном счёте, добиться смены политического режима в Москве или развала Российской Федерации.

Вторая цель – «преподать урок» правящим элитам и бюрократии всех остальных стран мира. Они должны увидеть, что будет с каждым, кто станет высказывать недовольство действиями вашингтонского обкома или, тем более, противиться его указаниям.

Но пока что задуманное не особенно удаётся: Россия крепнет под недружественным натиском, а в мире её пример становится всё более заразительным.


Василий Семёнов

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