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Шквальные порывы ветра и ливень нанесли серьезные повреждения в Куйбышевском районе

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 11:38 Новость: тема тэги гео
nepogoda
Как сегодня сообщили в пресс-службе администрации города и в государственном концерне «Донбассгаз», в Куйбышевском районе на западе столицы ДНР в результате шквального ветра пострадали кровля школы № 71, газопровод и электросети.

«Сильный ветер прошелся по западным окраинам Донецка. В результате 71-я школа, которая два года назад пострадала от обстрелов, снова повреждена: одно крыло практически лишилось кровли», – сказали в мэрии. Без повреждений не обошлось и прочих в результате шквального ветра зданиях, включая жилые дома. Кроме того, ветер повалил деревья, повредил линии электропередачи и объекта газоснабжения.

«В результате непогоды от сильных порывов ветра дерево упало на газопровод по улице Зуевская в Куйбышевском районе Донецка. Аварийная бригада Донецкого управления ГК «Донбассгаз» локализовала аварию на поврежденном участке газопровода. Временно прекращено газоснабжение 22 абонентам», – проинформировали в госконцерне.

По информации пресс-службы «Донбассгаза», уже сегодня газовики планируют возобновить газоснабжение абонентам, война приучила работать оперативно.
«Работы по очистке улиц и восстановлению разрушений начались практически сразу и продолжаются сейчас. В ближайшее время последствия разбушевавшейся стихии будут ликвидированы», – добавили в администрации города.

Минувшей ночью остались без электричества в результате непогоды около 200 абонентов в поселке 15-й участок на северной окраине столицы ДНР.

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