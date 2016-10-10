Откуда в Европу придёт фашизм

Украинский фюрер Андрей Билецкий, возглавлявший нацистское вооружённое формирование так называемый полк «Азов» перешёл к прямому созданию политической партии. Дело в том, что в украинской политике нет сейчас системной партии национал-социалистского толка. Нацистов много, но они какие-то неорганизованные.

Поэтому место фюрера пока что вакантно. И стать им в разрушенной и разорённой стране стремится именно Билецкий, который уже доказал свои организаторские способности. Ведь помимо «Азова» - чисто боевой организации, он уже создал и гражданские структуры, которую ведут планомерную грамотную работу по внедрению нацистской идеологии и своих ставленников во всех сферах украинского социума. А олигархи готовы вкладываться в создание системной нацистской партии.

Европейским покровителям Украины следует вспомнить, что менее 100 лет назад в разорённой и униженной Германии, практически в тех же условиях начинал свой путь к олимпу власти такой же хороший организатор и ярый нацист по имени Адольф Гитлер. Они считали, что всё, что он делает внутри своей страны – касается только Германии. А потом все оказались вовлечены в губительную политику Третьего рейха.

Может это покажется фантастикой, но украинский рейх, если его удастся создать, окажется для Европы, по крайней мере, для её Восточной и Центральной части не менее губительным, чем германский. Так что пусть подумают, особенно в соседних с Украиной странах: это им надо?