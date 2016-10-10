Луганск говорит «НЕТ» иностранным вооруженным миссиям

Многотысячный митинг против возможного появления иностранных вооруженных миссий в ЛНР собрался сегодня в центре Луганска. Об этом сообщает корреспондент Луганского информцентра с места события.

На митинг собрались представители общественности, трудовых коллективов, профсоюзных организаций, пенсионеры чтобы выразить свой категорический протест против возможного появления в Республики иностранной вооруженной миссии.

Участники митинга держат в руках плакаты: "Нет иностранной интервенции под видом вооруженной миссии", "Луганск против интервентов", "Вооруженная миссия = военная интервенция", "Мы сами обеспечим свою безопасность".

Митинг проводится в ответ на неоднократные призывы Киева о введении в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ.

Луганская и Донецкая Народные Республики категорически выступают против таких предложений и считают недопустимым не только введение в Донбасс новых вооруженных миссий, но даже вооружение уже находящихся в зоне конфликта представителей ОБСЕ. В Москве считают, что вопросы расширения полномочий ОБСЕ в Донбассе должны быть согласованы с Луганском и Донецком.

Заместитель министра внутренних дел ЛНР, начальник полиции общественной безопасности Роман Тутов подчеркивал, что правоохранительные органы Луганской Народной Республики в состоянии обеспечить общественный порядок во время проведения выборов любого уровня без участия каких-либо международных миссий.