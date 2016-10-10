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Штурм секонд хендов: в погоне за бывшей в употреблении одеждой украинцы не стесняются лезть по головам

опубликовано vinodelov в Пнд, 10/10/2016 - 12:56 Новость: тема тэги гео

В Интернете распространяются видео, как украинцы, в частности во Львове и в Мукачево, прорываются в магазины одежды секонд хенд.

Так, у «Евро секонд хенда», что на ул. Базарная во Львове, показана невероятная давка людей перед открытием магазина.

Такая же шокирующая ситуация и в одном из магазинов подержанной одежды в г. Мукачево. На видео, которое выложили в сеть, видно, что люди неистово бегают по залу, сметая на ходу всю одежду.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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