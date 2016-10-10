Штурм секонд хендов: в погоне за бывшей в употреблении одеждой украинцы не стесняются лезть по головам

В Интернете распространяются видео, как украинцы, в частности во Львове и в Мукачево, прорываются в магазины одежды секонд хенд.

Так, у «Евро секонд хенда», что на ул. Базарная во Львове, показана невероятная давка людей перед открытием магазина.

Такая же шокирующая ситуация и в одном из магазинов подержанной одежды в г. Мукачево. На видео, которое выложили в сеть, видно, что люди неистово бегают по залу, сметая на ходу всю одежду.