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Украинский консул в Ростове поработал шпионом

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 13:16 Новость: тема тэги гео

Вчера в Ростове-на-Дону прошёл II съезд Союза добровольцев Донбасса – организации, которая оказывает помощь семьям ветеранов войны в ЛДНР, организовывает протезирование раненым бойцам, занимается трудоустройством вернувшихся с фронта, предоставляет им юридические консультации по легализации в РФ и т.п.

Мероприятие собрало около 500 делегатов. Съезд начался с возложения венков и цветов к мемориалам в честь героев Великой Отечественной. Тут же в торжественной обстановке глава Союза добровольцев экс-премьер ДНР Александр

Бородай вручил штандарты региональным отделениям и знаки отличия «Доброволец Донбасса» новым членам организации. Бородай сообщил, что численность организации за год увеличилось с полутора тысяч человек до десяти тысяч. Еще почти две тысячи добровольцев находятся на этапе приема.

Интерес к мероприятию проявил и консул Украины, его заметили с миниатюрным фотоаппаратом, снимающим торжественное построение у памятника-стелы «Освободителям Ростова». После обнаружения чиновник худко знык, в переводе на русский - быстро исчез, по-английски - не прощаясь.

После церемонии на площади у мемориала, делегаты и гости съезда провели организованное шествие по центральной улице Ростова – Большой Садовой до места проведения заседания – конгресс-отеля «Дон Плаза». Шествие вызвало повышенный интерес у горожан, ростовчане живо приветствовали добровольцев, поздравляли их и просили сфотографироваться на память.

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