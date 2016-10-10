Представители миссии ОБСЕ боятся находиться в ночное время вблизи линии разграничения

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила в Фейсбук, что представители миссии ОБСЕ лишь эпизодически приезжает на место отвода: «После отвода живой силы и техники в Золотом и Петровском военные обустраивают место для постоянной дислокации СММ ОБСЕ, постоянный пункт наблюдения. Главное, чтобы СММ были готовы в полном объеме выполнять свои функции и круглосуточно дежурить – мониторить ситуацию в местах отвода, как это предусматривает рамочное соглашение. Пока что представители миссии лишь эпизодически приезжают на место отвода».

СММ пока не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время, учитывая недостаточную видимость и из соображений безопасности. Так в миссии прокомментировали заявление о том, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно присутствовать на наблюдательных пунктах на участках разведение сил и средств.

«СММ проводит круглосуточный мониторинг и наблюдение на всей территории Донбасса путем использования различных технических средств, в частности стационарных камер, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других средств воздушного наблюдения. СММ пока не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время, учитывая на недостаточную видимость и из соображений безопасности», – говорится в сообщении.

В СММ также отметили, что миссия может эффективно поддерживать процесс разведения сил и средств путем верификации только при условии безопасного, надежного и безусловного доступа Миссии к участкам разведение, в котором ей часто отказывают.