Вопросы взаимоотношений с Россией – введение визового режима, запрета на выступление российских артистов – должна решать “патриотическая власть” без всякого обсуждения с населением Украины, которое часто демонстрирует политическую несознательность.Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил зампредседателя ВО «Свобода» Богдан Бенюк.

«Такие вопросы решать с жителями всей Украины не стоит. Мы не на обсуждение это делаем. Решаются политические вопросы нашей страны, и они должны решаться правительством проукраинским.

А если мы начнем спрашивать всех, кто что об этом думает, то мы будем иметь такие цифры, что большинство «за», как у вас на экране. У нас народ такой – есть те, кто идет впереди, есть те, кто сомневается, есть те, кто ненавидит эту страну и народ. Мы такой больной народ, который нужно мобилизовать, решать и брать бразды правления должна политическая власть, а не обговаривать это. Потому что ползучая русификация идет», – заявил Бенюк.

Лечат уже больше двух лет при помощи шоковой терапии. Бенюк признал, что лечение дает противоположный результат. Чем дальше, тем больше население с надеждой смотрит в сторону России. Он по сути предложил лишить жителей Украины права голоса – всё должна решать “свидомая” власть, заткнуть всем рты и брать власть в свои кровавые руки. Гемания уже проходила по этой дорожке, чем этот опыт закончился, хорошо помнят, поэтому такие радикальные шаги уже и в Европе воспринимают с опасениями и все чаще раздаются призывы наладить отношения с РФ.

А таким как Бенюк и сотоварищи, скоро впору будет организовывать концентрационные лагеря для несознательных украинцев.