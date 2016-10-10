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Украинские неонацисты готовятся решать судьбу Украины, не спрашивая население

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 14:27 Новость: тема тэги гео
BEN
Вопросы взаимоотношений с Россией – введение визового режима, запрета на выступление российских артистов – должна решать “патриотическая власть” без всякого обсуждения с населением Украины, которое часто демонстрирует политическую несознательность.
Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил зампредседателя ВО «Свобода» Богдан Бенюк.

«Такие вопросы решать с жителями всей Украины не стоит. Мы не на обсуждение это делаем. Решаются политические вопросы нашей страны, и они должны решаться правительством проукраинским.
А если мы начнем спрашивать всех, кто что об этом думает, то мы будем иметь такие цифры, что большинство «за», как у вас на экране. У нас народ такой – есть те, кто идет впереди, есть те, кто сомневается, есть те, кто ненавидит эту страну и народ. Мы такой больной народ, который нужно мобилизовать, решать и брать бразды правления должна политическая власть, а не обговаривать это. Потому что ползучая русификация идет», – заявил Бенюк.

Лечат уже больше двух лет при помощи шоковой терапии. Бенюк признал, что лечение дает противоположный результат. Чем дальше, тем больше население с надеждой смотрит в сторону России. Он по сути предложил лишить жителей Украины права голоса – всё должна решать “свидомая” власть, заткнуть всем рты и брать власть в свои кровавые руки. Гемания уже проходила по этой дорожке, чем этот опыт закончился, хорошо помнят, поэтому такие радикальные шаги уже и в Европе воспринимают с опасениями и все чаще раздаются призывы наладить отношения с РФ.
А таким как Бенюк и сотоварищи, скоро впору будет организовывать концентрационные лагеря для несознательных украинцев.

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