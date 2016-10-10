На Ровенщине у водителя-нарушителя правоохранители изъяли 33,5 кг янтаря

Девятого октября около 18 часов на автодороге «Киев-Чоп» патрульные полицейские остановили автомобиль «Volvo S80», водитель которого нарушил правила дорожного движения. Нарушителем оказался 29-летний житель. В салоне также находились двое пассажиров.

Оформить протокол работники полиции не успели, ведь во время проверки документов руководитель резко тронулся с места и помчался в направлении Корецкого района.

Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

За несколько минут правоохранители продолжили общение с водителем — тот вынужден был остановиться из-за поврежденного колеса. В свою очередь, пассажиры «Volvo» бросились бежать. Как пояснил впоследствии водитель, попутчиков он подобрал на въезде в Ровно, а кто они и откуда — не знает.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в спортивной сумке 11 полиэтиленовых мешочков с янтарем-сырцом, которые, как утверждает водитель «Volvo», ему подбросили пассажиры. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Изъятые «солнечные» камни, которые отправили для проведения экспертизы, были общим весом 33 килограмма 550 граммов.

По факту приобретения или сбыта или хранения имущества, заведомо добытого преступным путем, по статье 198 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство.