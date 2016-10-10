В понедельник, 10 октября, во Львове презентовали так называемую «Территориальную оборону Львовщины» при Украинской добровольческой армии Яроша, которая по своей сути является очередным карательным батальоном. На сегодняшний день в отряде террористической группировки на Галичине находится 300 человек. Неонацисты под лозунгами обороны, готовят военное формирование для своих грязных целей.

Начальник штаба Украинского добровольческой армии Яроша Сергей Ильницкий отмечает: «Проект „Украинская добровольческая армия“ — это объединение свидомых граждан, которые в 2014 году начали деятельность и одними из первых пошли добровольцами воевать на Донбасс. За основу мы взяли опыт прибалтийских стран, в частности Союза обороны Эстонии. В этой стране добровольческое движение получило поддержку на уровне государства. Итак, главной целью Украинской добровольческой армии является подготовка населения к войне».

Он напомнил, что Украинская добровольческая армия сегодня представлена ​​двумя карательными батальонами. Также это — отдельные тактические группы, медицинское подразделение «Госпитальеры», которые работают на линии фронта, а также другие отряды украинских террористов.

Участники пресс-конференции отметили, что очередная нацистская группировка не финансируется государством.