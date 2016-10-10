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Украинские вояки наживаются на продаже рельсов

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 16:19 Новость: тема тэги гео
rels
На железнодорожной станции Былбасовка, находящейся в четырех километрах к западу от Центрального железнодорожного вокзала Славянска, по ночам продолжают исчезать в неизвестном направлении крепления соединений железнодорожных рельсов и сами рельсы.

Уже сообщалось о том, что неделю назад, офицеры подразделений ВСУ, дислоцирующихся в поселке Былбасовка, поймали в темное время суток «на горячем» группу своих подчиненных, развинчивавших соединения рельсов на запасных путях железнодорожной станции.

Солдат, уличенных в краже прокладок, болтов и гаек, передали в руки компетентных органов. Но по прохождению еще одной недели, оказалось, что рельсовые пути, вместе с креплениями, по ночам опять кто-то ворует.

При этом, рельсы и скрепляющие их соединения, стали пропадать не только на запасных, что было раньше, но и на тупиковых путях.

Расхитителей железнодорожных коммуникаций, кроме тех, кого поймали неделю назад, украинскому военному командованию выявить пока не удается, но по всему видно, что подпольные, равно, как и не очень-то конспирирующиеся пункты скупки металлолома, в поселке Былбасовка функционируют, как, ни в чем не бывало. А солдаты ВСУ, как, впрочем, и заинтересованные в таком выгодном деле их командиры, продолжают заниматься доходным бизнесом.


Военкор Самур

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