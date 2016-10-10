Оружие и техника уже на фронте

Киевская власть не намерена сворачивать военную операцию против Донбасса. Наоборот, в преддверии наступающей зимней военной кампании все группировки ВСУ, дислоцирующиеся на донецком и луганском фронтах, получают новые партии оружия, боевой техники и полевого снаряжения. Разведкой зафиксирован очередной факт прибытия воинского эшелона на железнодорожную станцию города Рубежное, оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики.

Состав, сформированный в Харькове, прибыл в город Рубежное еще 7 октября. В одних вагонах в зону боевых действий приехали подразделения ВСУ, а в других вагонах находилось военное имущество. В числе военных грузов, доставленных в прифронтовую полосу луганского фронта, были 10 бронетранспортеров, 8 противотанковых орудий «Рапира», грузовые автомобили и десяток понтонов, необходимых при форсировании водных преград.

Спустя четыре дня, прошедших после прибытия военного эшелона на станцию Рубежное, известно, что привезенное вооружение уже распределено по разным участкам фронта.

Понтоны отправлены подразделениям украинской армии, дислоцированным на берегах реки Северский Донец, в районе поселка Станица Луганская.