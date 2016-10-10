Веерные отключения электроэнергии возвращаются на Украину

В «Укрэнерго» предупреждают, что этой зимой на Украине снова возможны веерные отключения света, которые украинцы помнят еще с 1990-х. Эксперты констатируют, что ситуация действительно серьезная, поскольку запасы энергоресурсов, которые были сделаны, рассчитаны на теплую зиму.

Насколько готова Украина к отопительному сезону и есть ли основания для беспокойства рассказал Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий:

— Нет оснований сомневаться в осведомленности руководителя «Укрэнерго», поэтому, к сожалению, действительно есть большая вероятность этой зимой веерных отключений в условиях срыва поставок угля.

В частности, это возможно в случае непланового вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций, которые мы видели в течение лета этого года и, кстати, что привело к увеличению потребления угля.

Второй причиной может быть уничтожение транспортной инфраструктуры на границе с ДНР и ЛНР, откуда Украина везет много угля.

В-третьих — дефицит потенциальных объемов поставок из других стран морским транспортом, поскольку есть определенные логистические ограничения в портах Украины.

Еще одной причиной проблем с электроэнергией может стать холодная зима, поскольку низкая температура приводит к росту потребления электрической энергии на 30% средне зимних. Все эти факторы могут быть причиной отключений.

Относительно запасов газа на уровне 14,5 млрд куб. м, то их также может быть недостаточно при холодной зиме. Наращивание запасов до 17 млрд куб. м., о чем говорило правительство, не может быть выполнено. То есть ситуация довольно опасная и украинцы вполне могут зимовать без электричества.