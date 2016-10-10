После фильма «Волынь» поляки не верят в улучшение отношений с Украиной

Социологическое исследование, проведенное на днях в Польше центром Research, показало, что после просмотра фильма «Волынь» только 4% процента жителей страны верят в улучшение отношений с Украиной. 27% опрошенных уверены, что после демонстрации фильма, рассказывающего правду о Волынской резне, о том, как массово убивали поляков украинские националисты, отношения с Украиной резко ухудшится. Причем среди мужчин таковых оказалось больше – 33%.

Еще 29% опрошенных сказали, что отношения между странами не изменятся, но ведь они и до фильма были, мягко говоря, проблемными.

Что касается различных категорий граждан Польши, то среди тех, кто считает, что взаимодействия двух стран будут ухудшаться, больше всего людей в возрасте 35-49 лет, жителей больших городов и людей с высшим образованием.

Напомним, что фильм «Волынь», рассказывающий о трагических событиях Великой Отечественной войны на Волыни, вышел в прокат 7 октября. После предварительного просмотра, где присутствовали жители Польши, ленту пришлось урезать, убрав самые страшные и жестокие эпизоды, поскольку зрители падали в обморок. Но Волынская резня, названная Сеймом Польши геноцидом, в реальности была гораздо страшнее фильма. Об этом до сих пор помнят немногочисленные, дожившие до наших дней живые свидетели тех событий. Тогда на западной Украине бандеровцы жестоко уничтожили более 100 тысяч этнических поляков, не щадя даже младенцев.