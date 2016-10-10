170 «бедных» депутатов Верховной Рады получили компенсацию за съем жилья в столице

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий и 170 депутатов получили по 11500 – 13800 гривен за сентябрь в качестве компенсации за жилье, которое они снимают в киевских гостиницах. Суммы получились из расчета – в среднем 460 гривен в сутки.

В парламентском «Блоке Петра Порошенко» компенсацией осчастливили 62 из 142 депутатов. Деньги получила половина депутатов из фракции «Народный фронт» (фракция Яценюка), более половины из партии «Самопомощь».

Не остался обойденным и «Оппозиционный блок». Компенсация здесь положена 11 депутатам, в том числе весьма зажиточным Дмитрию и Михаилу Добкиным. Из «Радикальной фракции» Олега Ляшко компенсацию получил сын главы УНА-УНСО Романа Шухевича Юрий Шухевич. И так далее... Во всех фракциях нашлись «бедные депутаты», которые не в состоянии сами платить за номера в гостиницах. Среди получателей есть и фамилии, которые у всех на слуху. Это Семен Семенченко, Алексей Гончаренко, Юрий Береза, Ирина Суслова.

В то же самое время время вынужденным переселенцам, бежавшим от войн, развязанной Киевом на Донбассе, из того же бюджета Украина платит 400- 800 гривен …в месяц, в зависимости от дохода «переселенцев». Как говорится, почувствуйте разницу.