На Украине не хватит энергоресурсов в случае холодной зимы

На территории бывшей Украины, которой управляет незаконная власть бандитов и американских прихвостней, в случае холодной зимы будет наблюдаться катастрофический дефицит энергоресурсов. Режим Порошенко продолжает с завидной регулярностью делать жизнь украинцев все хуже и хуже.

В частности, свое мнение по этому поводу высказал Геннадий Рябцев, заместитель директора научно-технического центра «Психея»:

— Ситуация серьезная, поскольку запасы энергоресурсов, которые были сделаны, рассчитаны на теплую зиму. Если зима будет холоднее, чем предыдущая, то этих запасов не хватит, и нужно будет срочно находить поставщиков и пути поставок энергоресурсов, а это во время отопительного сезона очень трудно. Думаю, заявление «Укрэнерго» — это попытка подстраховаться, потому что трех теплых зим подряд не бывает.

Глава «Нафтогаза» заявляет, что 14 5 млрд куб. м газа хватит для нормального прохождения отопительного сезона, однако в прошлом году согласно выводам экспертов Европейской комиссии, Украина должна накопить для нормального прохождения сезоне как минимум 20 млрд куб. м.

С углем имеем то же самое. Катастрофическая ситуация с антрацитовым углем, так как шахты, его добывают, расположены в ДНР и ЛНР, а по что касается газового угля, то не все станции готовы его использовать не только с точки зрения технологической эффективности, но и с точки зрения безопасности, поскольку разный уголь может приводить к проблемам в работе оборудования.

Если зима окажется действительно холодной, то в экстренном порядке энергоресурсов взять будет негде. Уголь можно закупить в Южной Африке или Австралии, но сухогруз оттуда идет, по меньшей мере, несколько месяцев, а потом этот уголь нужно же еще распределить по теплогенерирующим или электрогенерирующим станциях.

То же касается и закупок газа, потому что все уже расписано. Можно будет, конечно, пойти и поклониться к «Газпрому», может он там найдет несколько миллиардов кубометров, но это же политически нецелесообразно.

Поэтому можно надеяться разве что на теплую зиму. Мы уже третий раз рассчитываем исключительно на прогнозы американских синоптиков. Если они оправдаются, то, может, Украина и пройдет эту зиму без особых проблем, но если эти прогнозы не оправдаются, то вполне возможно развал единой энергетической системы Украины на несколько автономных энергоостровов.

Единая энергетическая система хороша тем, что когда где-то есть дефицит электроэнергии, то можно перебрасывать избыток мощности туда, где ее не хватает. Но если возникает такой дефицит, который нельзя компенсировать за счет других источников, то единственная система разваливается. Собственно говоря, у нас уже есть два таких энергетических острова. Один — объективный. Это так называемый Орловский энергетический остров, откуда электрическая энергия идет на экспорт, поскольку ее качество такое же, как и генерируемое в ЕС.

Второй энергетический остров образовался субъективно, исходя из той ситуации, которая сложилась в Луганской области. Сейчас Луганская ТЭС обслуживает только потребителей вокруг себя и она не подключена к единой энергетической системе. Так вот, то же самое может произойти с другими 14 тепловыми электростанциями на Украине, когда они будут обеспечивать только потребителей вокруг себя, а не работать в единой энергетической системе. А это означает распад ее на энергоострова.

И на такие чрезвычайные условия у нас сейчас никто никаких мер не предусмотрел. То есть никто не знает, как будет работать вся эта отрасль, если у нас будет существенный дефицит электрической и тепловой энергии, как было в середине 1990-х годов. Напомню, тогда президент Украины подписывал соглашения с частными иностранными компаниями на поставку мазута, который использовался в качестве резервного топлива. Причем снабжение осуществлялось не за деньги, а бартером.