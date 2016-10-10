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Антиутопия «1984» может стать на Украине ревльностью

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 17:27 Новость: тема тэги гео
oruell_1984
В Уголовно-процессуальном кодексе Украины — уже был установлен судебный контроль, осуществляемый спецслужбами, в частности и СБУ, за информацией в Интернете. Разрешение суда на запрос данных можно сейчас получить в течение суток и спецслужбам дадут необходимый доступ. Но СБУ этого кажется мало, и сейчас все ведется к тому, чтобы никто не мог контролировать спецслужбы.

Так, в Верховную Раду был внесен законопроект о так называемой «киберпреступности». Он предполагает, что спецслужбы могут беспрепятственно, только по одному подозрению в угрозе нацбезопасности или терроризме, блокировать интернет-сайты, вмешиваться в электронные реестры, устанавливать у подозреваемых негласное видео и аудионаблюдение прямо дома, рыться в их электронной почте.

Пока что законопроект вернули на повторное первое чтение. Однако, в случае его принятия законопроект нарушает базовые конституционные права граждан. «Во-первых, он безосновательно расширяет полномочия СБУ. Во-вторых, в проекте есть норма, по которой Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации будет решать, какой из сайтов заблокировать. Это в корне неправильно, любая блокировка возможна только по решению суда», – считает глава совета ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова.

Остается только надеяться, что депутаты знакомы с антиутопией Оруэлла «1984» и всё же не разрешат «Большому брату» бесконтрольную слежку за всеми без исключения.

Оруэлл-1984

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