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На Тернопольщине люди перекрыли дорогу и не пропускают грузовые машины

опубликовано vinodelov в Пнд, 10/10/2016 - 17:39 Новость: тема тэги гео
Скалат

Жители города Скалат требуют у власти построить объездную дорогу. Люди убеждены, что через движение крупногабаритных машин в Скалате часто происходят аварии водопровода, а вибрация вызывает трещины в многоэтажках.

Житель Скалата Василий Король рассказывает, что в центральной части города расположены старинные подземные ходы. В результате движения грузовых машин они разрушаются.

«Наш город очень страдает от крупногабаритного транспорта. Было доказано, что в результате постоянной вибрации в домах многоэтажных домов появляются трещинки, это приводит к их постепенному разрушению. А еще, у нас постоянно происходят аварии водопровода.

Это все из-за движения фур в центре города. Также нас пугает тот факт, что могут разрушаться подземные ходы, тогда часть города может вообще уйти под землю. Мы уже не раз обращались к местным властям, чтобы нам построили объездную. Тогда многие вопросы решатся.

Но по строительству объездной, еще никаких документов не сделано. Их изготовление постоянно откладывают в „облавтодор“. Поэтому мы решили организовать такое мероприятие протеста — не пропускать машины через наш город», — говорит Василий.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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