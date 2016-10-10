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Источник в Генштабе ВСУ: «Сын Порошенко в боевых операциях не участвовал, еще этого нам не хватало!»

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 17:54 Новость: тема тэги гео
poroh
Вот что рассказал украинским журналистам источник в Генштабе ВСУ, пожелавший остаться неизвестным: «Сын президента пробыл в зоне АТО месяца два. Его привезли под чужим именем. Помню, что в военном билете он был Алексей Алексеевич, а фамилия была другая.

Его доставили в 40-й батальон, Кировоградский. Он был командиром миномета и служил в батарее, которая находилась буквально в 200 метрах от штаба в Краматорске. Жил он отдельно от остальных солдат в штабе, там, где был министр тогдашний Валерий Гелетей. Их с министром охраняли двадцать спецназовцев. Конечно, ни в каких боевых операциях он не участвовал, еще этого нам не хватало! Он был мобилизован, а потом в сентябре ушел баллотироваться в депутаты, и когда стал депутатом — уволился. Вот и все».

Политолог Руслан Бортник высказал свою точку зрения. Он считает, что президент не просто так отправил сына на Донбасс. «Это был своего рода ход, попытка заслужить доверие участников АТО и прикрыться от последующих нападок. Хотя, скорее всего, он и сам в то время не мог спрогнозировать дальнейшего развития событий на востоке», — говорит Руслан Бортник.

Но есть и другая точка зрения. Участие в так называемой «АТО» предполагает в дальнейшем многие льготы и вознаграждения. Щедрый папа решил облагодетельствовать своего сыночка в будущем. Но можно ли считать «участием в АТО» сидение под усиленной охраной глубоко в тылу, в штабном городе Краматорске, где никаких боевых действий не происходило.

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