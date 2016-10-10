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Мариупольский театр русской драмы фактически уничтожен националистами

опубликовано alex1943 в Пнд, 10/10/2016 - 18:19 Новость: тема тэги гео
teatr
До войны, развязанной майданщиками на Донбассе, в этом театре шли лучшие спектакли по произведениям русской классики. Имена Достоевского, Пушкина, Островского, Булгакова, Шукшина постоянно присутствовали на афишах театра, который пользовался большим. В этом несомненная заслуга была главного режиссера театра Константина Добрунова. Мариуполь гордился своим театром. И режиссером.

Но началась так называемая «АТО», город оккупировали украинские националисты, не стало и самого режиссера, которого убила неизлечимая болезнь. Вскоре из названия театра убрали и слово «русский».

Первой премьерой, которую поставили в Мариуполе по указке из Киева, стала пьеса украинского драматурга П.Арье «Слава героям!», в которой, как было сказано в анонсе, присутствует ненормативная лексика, поэтому детям его смотреть нельзя. Но на премьеру, которая состоялась в прошлом году, идти не хотели и взрослые. С трудом на спектакль все-таки продали сто билетов...

Теперь новая премьера - «Гайдамаки», по поэме Тараса Шевченко. Русскую классику здесь больше ставить не будут. Русский театр фактически убили, выхолостив из репертуара все лучшее, что когда-то привлекало зрителя. Учреждение культуры постепенно превращается в украинский балаган.

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