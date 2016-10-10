Украина презентует новый броневик «Атаман 6х6» с гаубицей

В Киеве 12—14 октября на выставке «Оружие и безопасность» будет представлена новинка украинской оборонки — бронетранспортер «Атаман 6×6». Это разработка Научно-производственного объединения «Практика».

Броневик весит 16 тонн, вмещает 10 человек экипажа плюс водитель. В корме машины — аппарель (пологая платформа), через которую высаживаются десантники.

Сообщается, что «Атаман 6×6» при необходимости можно оснастить дополнительной броней и вооружением. Разработчики сделали акцент на трех параметрах: максимальная защищенность в сочетании с мобильностью и огневой мощью. Броневик предназначен для морской пехоты и других подразделений армии, которые в ходе выполнения боевых задач будут преодолевать водные преграды.

«Фактически это первая боевая платформа 6×6, которая разработана и представлена в Украине отечественной компанией как завершенный образец для создания на его базе целой линейки боевых машин и машин обеспечения», — говорится в описании издания «Оружие Украины».

Хотя на представленном фото башня броневика накрыта брезентом, военные эксперты предполагают, что там находится артиллерийская установка, возможно, прототип гаубицы «Гвоздика».

Компания НПО «Практика» представит на выставке более 10 образцов бронированной техники, которые различаются между собой назначением, классом баллистической защиты и функциональным оборудованием.

Сообщается, что «Атаман» — это первая платформа 6×6, которая разработана и представлена на Украине отечественной компанией как образец, завершенный для создания на его базе целой линейки боевых машин и машин обеспечения.