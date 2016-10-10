Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Военное руководство Украины перебросило в зону так называемой "АТО" роту польских наемников для проведения диверсий на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и боевой подготовки подразделений вооруженных сил Украины, личный состав которых устал от ведения боевых действий на востоке страны, военное руководство Украины вынуждено прибегать к помощи иностранных наемников", - отметил майор.

"Так, в район населенного пункта Попасная в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины прибыла рота польских наемников, задачей которой является проведение диверсий на территории нашей Республики", - сообщил Марочко.

"Данные факты еще раз подтверждают, что олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для дестабилизации ситуации, тем самым пытается отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование в связи с нехваткой личного состава в подразделениях ВСУ направило на блокпост в районе Попасной подразделения, состоящее преимущественно из женщин.

Представитель Народной милиции сообщал, что подлежащие призыву в ВСУ жители подконтрольной киевским силовикам территории Луганщины, пытаясь уклониться от очередной волны принудительной мобилизации в ВСУ, массово покидают свои населенные пункты и переправляются через реку Северский Донец на территорию Луганской Народной Республики.

Также официальный представитель оборонного ведомства ЛНР заявлял, что командование ВСУ продолжает скрывать от общественности масштабы небоевых потерь личного состава в зоне так называемой "АТО", а также пытается ликвидировать дефицит кадров повторной мобилизацией уже проходивших военную службу и иностранными наемниками.