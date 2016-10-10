Более 17 тыс. жителей ЛНР участвовали в митинге против ввода вооруженных миссий

Более 17 тыс. жителей Республики приняли участие в митинге против введения иностранных вооруженных миссий в ЛНР, который сегодня прошел в центре Луганска. Об этом сообщили в МВД Республики. "По нашим данным, на митинге собралось более 17 тыс. жителей", - сообщили правоохранители.

В митинге приняли участие представители разного возраста и профессий, а также творческие коллективы ЛНР. Жители протестовали против призывов Киева к мировому сообществу направить в Донбасс вооруженную миссию якобы для обеспечения безопасности в Республиках.

"Мы испытали весь ужас братоубийственной войны, экономическую блокаду и политическую изоляцию со стороны киевских властей, поэтому мы поддержали Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, - заявил один из участников митинга, депутат Народного Совета, председатель общественного совета при главе ЛНР Николай Запорожцев. - Однако Киев уже на протяжении двух лет не выполняет свою часть обещаний и, более того, игнорирует их".

"В ответ на положительные итоги нашего предварительного общественного голосования они призывают ввести военную иностранную миссию. Это даст то, что будут провокации в которых будут обвинять наших ребят из Народной милиции, а иностранные СМИ будут трубить, что в Донбассе не безопасно", - пояснил общественник.

"Мы против введения на нашу земли иностранной вооруженной миссии, и это красноречиво подтвердили сегодня все участники многотысячного митинга", - подчеркнул он.