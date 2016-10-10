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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 10 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 10/10/2016 - 20:23

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В Донецкой Народной Республике обстановка остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики триста четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения — двести семнадцать раз. Об этом во время брифинга 10 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Подчиненные командира 58 отдельной мотопехотной бригады Кобизкого и 128 отдельной горно-пехотной бригады Шаптала вели обстрелы по населенному пункту Ясиноватая и району аэропорта г. Донецка, выпустили восемь 122-мм артиллерийских снарядов, восемьдесят одну мину калибра 120 и 82 мм и семнадцать танковых снарядов. Командир 46 об СпН «Донбасс-Украина» Власенко девяносто семь раз применил по населенному пункту Александровка и поселку Трудовские Петровского района Донецка минометы калибра 82 мм. Подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты под командованием Делятицкого при обстреле населенного пункта Саханка выпустили по жилым домам четырнадцать мин калибра 82 мм. В результате минометного огня ранена Галина Новикова 1963 года рождения. Она получила ранение, находясь в собственном доме, который тоже пострадал от обстрела. Также украинскими боевиками велся обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Горловка, Зайцево, Пантелеймоновка, Железная Балка, Александровка, Белая Каменка, Новая Марьевка, Саханка и поселку Трудовские Петровского района Донецка», — отметил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее