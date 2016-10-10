Киев изучает возможность выхода Украины из состава СНГ

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Правда, он отметил, что выход Украины из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) — «весьма длительный процесс».

«Украина связана с содружеством несколькими десятками соглашений, в том числе — взаимного признания дипломов, выплат пенсий и других. Сейчас завершается работа, которая позволит нам урегулировать эти соглашения. Лично я являюсь сторонником выхода», — подчеркнул Климкин.

Напомним: история с «выходом» из СНГ на Украине началась сразу после победы евромайдана. 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины озвучил прекращение председательства страны в Содружестве, был также объявлен выход из СНГ. Процесс этот продолжается и по сей день, периодически власть майданщиков делает заявления-напоминания о «выходе».

К слову, Украина за четверть века так и не ратифицировала Устав Содружества Независимых Государств, после того, как СНГ было учреждено 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще. Будучи одним из учредителей и участником СНГ, Украина-де-юре никогда не являлась его государством-членом, хотя всегда пользовалась преференциями, которые предоставлялись странам содружества на постсоветском пространстве. Сейчас в СНГ, помимо России, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.