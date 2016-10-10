Время гнать Михо в шею с Украины

Об этом в своем видеоблоге со всей решительностью объявил украинский политический и экономический эксперт Олег Соскин, в прошлом — глава Либеральной партии Украины. По убеждениям Соскин украинский националист, который еще в 2011 году заявил, что «московиты украли у украинского народа язык, православную веру, название страны, а сейчас пришло время это все нам вернуть». Теперь он заявил, что грузин Саакашвили не смог продемонстрировать успех во время работы на Украине, к тому же на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Грузии его партия также получила поражение. А Украине аутсайдеры не нужны.

Дословно: «Это говорит о том, что грузины на территории Украины, которые здесь пытаются быть законодателями мод, под флагом Саакашвили, оказались несостоятельны, неконкурентоспособными. И, если грузинский народ от них отказался как от правящей партии, грузинский электорат отверг Саакашвили и его партию, то почему украинцы верят этой партии и Саакашвили? Как может представитель очень маленького, отсталого, периферийного государства каким-то образом учить народ, нацию русичей, украинцев, славян в центре Европы с самой большой территорией? Это для нас поучительный урок. Я думаю, немедленно надо гнать Саакашвили в шею».