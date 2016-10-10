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Главная Сводка событий Новороссии за 10 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 10/10/2016 - 21:25

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня утром в результате обстрела села Саханка на юге Республики мирная жительница получила ранения. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. Обстрел велся из минометов калибром 82 мм.

В Донецкой Народной Республике обстановка остается напряженной. Украинские силовики за сутки 314 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что под обстрел попали поселки Александровка и Трудовские на западной окраине Донецка, Зайцево, Пантелеймоновка и Железная Балка под Горловкой, а также Белая Каменка, Саханка и Новая Марьевка на юге Республики. Огонь велся из танков, артиллерийских установок и минометов. Минимум четыре жилых частных дома были повреждены в поселке Зайцево.

Саперы ДНР приступили к разминированию территории вблизи села Петровское к югу от Донецка. Об этом сообщили сегодня в министерстве обороны Республики.

Украинские силовики перебросили в район контрольно-пропускного пункта «Гнутово» 12 танков, два взвода БТР, три ЗСУ-23-4 «Шилка» и до 70 человек личного состава», заявил Эдуард Басурин. Он добавил, что одновременно с этим в Македоновке Володарского района выявлены огневые позиции восьми 122-мм гаубиц Д-30. На территории училища № 141 в Сопино Волновахского района обнаружено два танка, четыре САУ «Гвоздика» и 150 человек личного состава.

Военное руководство Украины перебросило в район населенного пункта Попасная роту польских наемников для проведения диверсий на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее