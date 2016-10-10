СБУ сообщает о задержании очередного шпиона с «секретной» флэшкой

Поимка шпиона состоялась на международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области. По сообщению пресс-службы СБУ, это бывший украинский офицер, который якобы пытался вывезти в Россию «флэш-носитель с электронными копиями документов о деятельности одной из украинских воинских частей, оборонительные планы и списки участников военной операции в Донбассе».

Сообщенные подробности таковы: задержанный — 35-летний житель Одессы, до 2014 года служил в украинской армии в Крыму, после воссоединения полуострова с РФ он выехал на территорию Украины, где продолжил службу в армии. В августе этого года был уволен и лишен воинского звания за нарушение дисциплины.

Возбуждено уголовное дело по статье «разглашение данных военного характера, составляющих государственную тайну». Продолжается досудебное расследование.

За последние двое суток это уже второй «русский шпион», задержанный украинскими спецслужбами. Вчера такого же шпиона с такой же «секретной» флэшкой СБУшники взяли в западноукраинском городе Ровно. Интересно, где «длинные руки» Кремля украинские спецслужбы обнаружат завтра?