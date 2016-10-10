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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы настаивает на возвращении Российской делегации

опубликовано Nvb2003 в Пнд, 10/10/2016 - 22:03 Новость: тема тэги гео
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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт настаивает на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций. Об этом он заявил, открывая осеннюю сессию ПАСЕ в Страсбурге.
"Ситуация, когда Россия отсутствует на ассамблее, никому не на пользу – ни России, ни ассамблее, ни одной из других 46 стран", - считает он.
Он также пожаловался на сопротивление отдельных сил, которые не считают возможным снятие ограничений с представителей РФ.
"Вы знаете, что я предпринял шаги для восстановления отношений с РФ. Я делал это открыто, уведомляя об этом руководителей групп. Я часто видел, что некоторые группы препятствуют диалогу, но мы должны идти вперед. Исключение любого из наших обсуждений не помогает на пути к прогрессу", - отметил он.
Аграмунт отметил, что будет и впредь работать над возвращением России, и призвал других политиков поддержать его: "Мы договорились, что руководители политических групп обсудят эту ситуацию. Я хотел бы, чтобы мы все обсудили этот вопрос".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"