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Главная Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы настаивает на возвращении Российской делегации опубликовано Nvb2003 в Пнд, 10/10/2016 - 22:03 Новость: тема тэги гео Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт настаивает на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций. Об этом он заявил, открывая осеннюю сессию ПАСЕ в Страсбурге.

"Ситуация, когда Россия отсутствует на ассамблее, никому не на пользу – ни России, ни ассамблее, ни одной из других 46 стран", - считает он.

Он также пожаловался на сопротивление отдельных сил, которые не считают возможным снятие ограничений с представителей РФ.

"Вы знаете, что я предпринял шаги для восстановления отношений с РФ. Я делал это открыто, уведомляя об этом руководителей групп. Я часто видел, что некоторые группы препятствуют диалогу, но мы должны идти вперед. Исключение любого из наших обсуждений не помогает на пути к прогрессу", - отметил он.

Аграмунт отметил, что будет и впредь работать над возвращением России, и призвал других политиков поддержать его: "Мы договорились, что руководители политических групп обсудят эту ситуацию. Я хотел бы, чтобы мы все обсудили этот вопрос". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее